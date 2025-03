Julie Snyder lance des fleurs à Justin Trudeau, voyez son message rempli d'émotion

«Au Revoir Justin Trudeau et bonne chance dans vos nouveaux défis.

Je ne suis pas d'allégeance libérale mais je respecte les femmes comme Mélanie Joly et les hommes qui s'engagent en politique et je mesure pleinement les sacrifices et les critiques qui incombent à leur fonction.

En ces temps inquiétants pour le Québec et le Canada, je salue le parcours de Justin Trudeau. Nous l'avons reçu à La semaine des 4 Julie. Son intelligence émotive, son ouverture à échanger positivement sur nos désaccords, à partager comment le divorce de ses parents l'a affecté ont su, entre autres, nous toucher.

Je garderai aussi en souvenir son passage aux îles-de-la-Madeleine où il avait pris le temps de venir manger avec la maman de feu Jean Lapierre, Mme Lucie Cormier-Lapierre ainsi que la soeur de Jean: Laure Lapierre. J'ai une pensée aussi pour Sophie Grégoire Trudeau et leurs 3 enfants. Bonne route»

