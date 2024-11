OD Mexique: Félix remet le couple de Michaël en question et les fans réagissent

Après un jeu qui a brouillé les stratégies et qui a permis à Catherine L. d'avoir sa place à la table de délibération, Félix a décidé de mettre les cartes sur table et de classer les couples actuels d'OD Mexique.

Selon lui, on retrouve en tête Aleksa et Kristina, suivi de Raph et Cath L., Solène et lui, Alix et Alex, Mick et Anna, Mamadou et Maude, et finalement Fred et Fanny.

Cependant, Michael ne semble pas être d'accord avec le classement de Félix. Ce dernier lui explique sa réflexion: «Qu'est-ce qui te surprend tant que ça? Remets-toi il y a 4 semaines quand il a 3 nouvelles filles à la télé. Qu'est-ce que tu nous disais?»