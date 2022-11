Annie Brocoli: Adorable balade avec sa petite-fille dans les pommiers enneigés!

Annie caressait le rêve de devenir grand-maman depuis longtemps d'ailleurs!

«C’est un privilège, car j’étais jeune quand j’ai eu mes enfants. À 51 ans, je suis grand-maman. C’est extraordinaire! Un petit-enfant, c’est en lien avec notre éternité. C’est magique! J’avais très hâte que ça m’arrive. Pour moi, être une grand-mère, ce n’est pas quelque chose de vieux. Je suis une jeune grand-maman. Ça ne change rien à ma folie. Je vais pouvoir jouer avec Lou. Je suis en santé et je vais pouvoir en profiter longtemps. J’adore les bébés. Quand ils sont petits et qu’ils tiennent sur notre avant-bras, je trouve ça merveilleux. (sourire) J’avais si hâte!», dévoile-t-elle au magazine La Semaine.

Elle ajoute: «J’ai juste envie de prendre du temps avec elle, plus que d’aller à un endroit ou faire quelque chose de précis. Je suis une grande amoureuse de la nature. Je m’imagine allant marcher dans les pommiers avec la petite un jour. Enfin, il y aura quelqu’un à mes côtés qui aura la même capacité d’émerveillement que moi! (rires) Moi, je m’émeus devant un champ de fleurs... Ce sera un bonheur de la voir découvrir toutes sortes de choses pour la première fois de sa vie. Je sens que nous serons autant émues et surprises par la beauté de la nature l’une que l’autre. Je ne sais pas ce qu’elle va provoquer en moi, mais j’ai hâte de découvrir la vie avec elle et de lui montrer comme elle est belle.»