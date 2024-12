Voici ce que devient Claude Poirier

🚨 NOUVELLE PRODUCTION ORIGINALE | ​​POIRIER LE TESTAMENT | Dès le 10 janvier 20h | Sur TÉMOIN Claude Poirier se livre à Paul Arcand sur sa carrière et les conséquences sur sa vie. Grâce à des confidences exclusives et une rare incursion dans son intimité on brosse un portrait sensible de cet incontournable de notre paysage médiatique. Une production de Groupe Fair-Play