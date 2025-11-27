Mireille Deyglun annonce la plus belle des nouvelles!

Début du contenu principal.
Mireille Deyglun a annoncé une formidable nouvelle cette semaine: elle et Jean-François Lépine seront grands-parents à nouveau!
En entrevue avec le magazine 7 Jours, l'actrice a dévoilé que leur fils Félix attendait son premier enfant. Toute la famille est aux anges!
Voici ce qu'a confié Mireille Deyglun au sujet de ce petit trésor qui se pointera bientôt le bout du nez:
«J’ai deux enfants extraordinaires qui volent de leurs propres ailes. Sophie est âgée de 32 ans et Félix, de 35 ans. Ma fille et son conjoint habitent en Égypte avec le petit Alexandre et mon fils attend son premier enfant. Je suis une grand-maman comblée. C’est un rôle que j’adore, même si je trouve difficile de vivre aussi loin de ma fille et de sa famille.»
Tous nos voeux de bonheur aux futurs parents!
Au cours de la même entrevue, Mireille Deyglun a dévoilé qu'elle avait nommé son fils en l'honneur de son célèbre parrain à elle, Félix Leclerc. Vous pouvez lire l'entretien en entier juste ici.
Mireille Deyglun a assisté à la première médiatique du spectacle de Patrice L'Écuyer, la semaine passée à Montréal. Pour l'occasion, elle était accompagnée de son époux, Jean-François Lépine.
Une fois arrivé sur le tapis rouge, le couple s'est joint à René Simard et Marie-Josée Taillefer pour se faire photographier avec une grande dame de la télévision... Dominique Michel!
Voyez la photo juste ici.
