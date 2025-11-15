Une vieille photo de Dominique Michel en maillot fait le BUZZ sur la toile

On y voit une Dominique Michel de 57 ans, rayonnante, en maillot de bain, posant sur la Côte d’Azur dans le cadre d’une émission spéciale tournée à l’époque. Et le moins qu’on puisse dire, c’est que les internautes ont accueilli cette retrouvaille avec beaucoup d’enthousiasme!

Avant d’être une nonagénaire adorée, notre Dodo nationale a été une figure flamboyante de la télévision québécoise, de Moi et l’autre au Bye Bye. En 1989, elle en était déjà à sa onzième participation à la revue de fin d’année... et elle en fera finalement vingt et une au total!

On oublie à quel point le monde médiatique a changé! À l’époque, les journalistes et photographes étaient carrément dépêchés dans le Sud ou sur la Côte d’Azur pour aller «prendre des nouvelles» des vedettes québécoises qui y passaient l’hiver. Pas d’Instagram, pas de stories, pas de selfies: il fallait être sur place pour capter ces moments!