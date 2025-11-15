Une vieille photo de Dominique Michel en maillot fait le BUZZ sur la toile

Début du contenu principal.
Dominique Michel a eu 93 ans récemment, et même si elle ne foule plus les plateaux de tournage, elle reste profondément ancrée dans l’imaginaire collectif québécois!
Et voilà qu’une vieille photo d’elle, prise bien avant l’ère des réseaux sociaux, refait soudainement surface… provoquant un torrent de réactions sur Facebook!
Tout est parti d’une numérisation de la couverture du TV Hebdo datant de 1989, publiée dans le populaire groupe rétro Souvenirs Jeunesse.
On y voit une Dominique Michel de 57 ans, rayonnante, en maillot de bain, posant sur la Côte d’Azur dans le cadre d’une émission spéciale tournée à l’époque. Et le moins qu’on puisse dire, c’est que les internautes ont accueilli cette retrouvaille avec beaucoup d’enthousiasme!
Avant d’être une nonagénaire adorée, notre Dodo nationale a été une figure flamboyante de la télévision québécoise, de Moi et l’autre au Bye Bye. En 1989, elle en était déjà à sa onzième participation à la revue de fin d’année... et elle en fera finalement vingt et une au total!
On oublie à quel point le monde médiatique a changé! À l’époque, les journalistes et photographes étaient carrément dépêchés dans le Sud ou sur la Côte d’Azur pour aller «prendre des nouvelles» des vedettes québécoises qui y passaient l’hiver. Pas d’Instagram, pas de stories, pas de selfies: il fallait être sur place pour capter ces moments!
C’est ce qui explique ces fameuses photos de Dodo, Michèle Richard, Diane Dufresne, Claude Dubois, Joe Bocan et plusieurs autres stars québécoises relaxant au soleil, un cocktail à la main ou les pieds dans la mer. Ces images étaient ensuite publiées dans les magazines, faisant rêver tout le monde!
Aujourd’hui, une simple archive remise en circulation suffit à replonger les internautes dans cette époque où les vedettes semblaient à la fois inatteignables… et tellement proches!
