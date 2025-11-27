Voici quand seront diffusées TOUTES les émissions de fin d'année

Dimanche 7 décembre à 18h30 sur les ondes de Noovo et sur le noovo.ca.

Marie-Mai sera de retour à l’animation d’une nouvelle édition du Big Brother, le Noovo réveillon.

Pour cette émission spéciale, les personnalités qui se prêteront au jeu sont, Karine Vanasse, Anne-Élisabeth Bossé, Ève Côté, Brigitte Lafleur, Jean-Philippe Perras, Dominic Paquet et Michel Bhérer. Ils auront l’occasion de vivre une version condensée, mais tout aussi intense, de l’expérience Big Brother Célébrités.