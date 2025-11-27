Voici quand seront diffusées TOUTES les émissions de fin d'année

Début du contenu principal.
Alors que nos séries préférées prennent tranquillement une pause pour les Fêtes, plusieurs émissions offriront des épisodes spéciaux pour combler le temps des célébrations.
Big Brother, le Noovo réveillon, Le maître du jeu, Chanteurs masqués et bien d’autres proposeront des éditions festives avant le retour de la programmation régulière en janvier.
Dimanche 7 décembre à 18h30 sur les ondes de Noovo et sur le noovo.ca.
Marie-Mai sera de retour à l’animation d’une nouvelle édition du Big Brother, le Noovo réveillon.
Pour cette émission spéciale, les personnalités qui se prêteront au jeu sont, Karine Vanasse, Anne-Élisabeth Bossé, Ève Côté, Brigitte Lafleur, Jean-Philippe Perras, Dominic Paquet et Michel Bhérer. Ils auront l’occasion de vivre une version condensée, mais tout aussi intense, de l’expérience Big Brother Célébrités.
Jeudi 11 décembre à 20h sur Noovo et sur noovo.ca
La tradition se poursuit: Louis Morissette et Antoine Vézina reviendront avec une édition spéciale du Maître du jeu pour le temps des Fêtes.
Pour l’occasion, ils seront entourés de personnalités très appréciées du public Mathieu Dufour, Roxane Bruneau, Fabien Cloutier et Léane Labrèche-Dor, qui devront relever une série de défis festifs dans l’espoir de mettre la main sur la fameuse tête en or.
Mercredi 3 décembre 20 h sur les ondes d'ICI Télé.
Pour leur spécial des Fêtes, Les enfants de la télé ont choisi de célébrer les 40 ans de Lance et compte, une série culte de la télévision québécoise.
Pour l’occasion, plusieurs comédiens se réuniront sur le plateau d’André Robitaille et Mélanie Maynard afin de replonger dans leurs souvenirs de tournage. Marc Messier, Yvon Ponton, Julie du Page, Jason Roy-Léveillée, Marina Orsini, Carl Marotte et bien d’autres prendront part à cette rencontre nostalgique.
Samedi 6 décembre à 19h sur les ondes d'ICI Télé.
En pleine période de création, Salebarbes, le groupe composé de Jean-François Breau, Georges Belliveau, Kevin McIntyre, ainsi qu’Éloi et Jonathan Painchaud, ouvrent les portes de leur résidence de Valcourt, lieu de retraite prisé pour l’écriture. Pour marquer la fin de ce séjour créatif, le groupe convie trois artistes invités à un potluck musical. Chacun arrive avec un plat simple, des anecdotes à partager et une bonne dose de bonne humeur.
Dimanche 7 décembre 19h sur les ondes de TVA.
Chanteurs masqués proposera une émission spéciale des Fêtes mettant en vedette des performances inédites des masqués de la saison.
Pour préserver la magie, les enquêteurs, Mélissa Bédard, Stéphane Rousseau, Anouk Meunier et Sam Breton, tenteront de découvrir qui se dissimule sous le magnifique costume de la Fée des étoiles.
Samedi 13 décembre à 19h sur les ondes d'ICI Télé
France Beaudoin accueillera Chantal Lamarre, Stéphane Rousseau, Irdens Exantus et Josée Deschênes, qui proposeront leurs suggestions de lecture et offriront des prestations musicales empreintes de l’esprit des Fêtes.
Dimanche 14 décembre 20h sur les ondes de TVA
Cette année encore, l’esprit des Fêtes s’invite dans la cuisine de MasterChef Québec. Pour l’occasion, les juges (Martin Picard et Stefano Faita) recevront six personnalités, Réal Béland, Sonia Vachon, Simon Boulerice, Christine Morency, Clodine Desrochers et Pierre-Olivier Zappa, passionnées de gastronomie. Elles devront relever trois épreuves entièrement inspirées des réjouissances de fin d’année, dans l’espoir de remporter les honneurs et un montant de 10 000 $ remis à la fondation de leur choix.
Jeudi 31 décembre à 18 h 30 sur Crave, Noovo, Canal Vie, Canal D et Z.
Les enfants cutes du Lait se retrouvent au centre d'un spectacle de fin d’année.
L’objectif du projet est clair: alors que les émissions du Nouvel An sont habituellement présentées tard en soirée et destinées à un public adulte, Le Lait offrira une alternative familiale inspirée de ses publicités emblématiques. Les jeunes vedettes convieront ainsi le public à leur propre “pestacle” du réveillon, une façon festive et chaleureuse de conclure l’année 2025.
Mercredi 31 décembre à 19h sur les ondes d'ICI Télé.
Cette année encore, France Beaudoin prépare un véritable événement pour le jour de l’An.
Comme le veut la tradition, plusieurs personnalités du milieu artistique pourraient être kidnappées pour vivre des moments musicaux marquants sur la célèbre pastille tournante d’En direct de l’univers.
Mercredi 31 décembre à 21h30 sur les ondes d'ICI Télé
Infoman revient cette année avec sa traditionnelle revue de fin d’année.
Avec son humour caractéristique et l’appui de ses fidèles collaborateurs, Jean-René Dufort revisitera les moments marquants de l’actualité, mois par mois, pour offrir un portrait aussi brillant que divertissant de l’année 2025.
Mercredi 31 décembre à 23h sur les ondes d'ICI Télé.
Pour l’édition 2025 du Bye Bye, une impressionnante distribution se joint à la grande revue humoristique de fin d’année. Anne Dorval, Antoine Bertrand, Stéphane Rousseau, Pierre-Yves Roy-Desmarais, Katherine Levac, Virginie Fortin, Patrick Emmanuel Abellard et Sinem Kara auront pour mission de revisiter, avec humour, les moments marquants de l’année qui s’achève.
