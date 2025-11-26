La conjointe de Sébastien Benoît avait un message pour son «complice de vie»

Début du contenu principal.
Mardi, Sébastien Benoît soulignait son anniversaire. Pour l’occasion, sa conjointe Karine lui a dédié une touchante story Instagram, adressée à son «complice de vie».
Sur la photo partagée, on voit le couple enlacé devant un superbe coucher de soleil, capté lors de l’un de leurs nombreux voyages.
Sa conjointe n’est pas la seule à lui avoir offert des vœux pour son anniversaire. Découvrez quelles autres personnalités ont souligné ce moment important dans la vie de l’animateur.
L’animateur de Chanteurs masqués a célébré son 53e anniversaire. Plusieurs collègues en ont profité pour lui transmettre leurs vœux, dont Isabelle Racicot et Patricia Paquin, qui ont partagé de touchantes photos souvenirs.
Voici leurs publications:
Sébastien Benoît est toujours bien présent dans le paysage médiatique: en plus d’être à la radio, il retrouvera bientôt l’animation de la douzième saison de Coups de food.
