La conjointe de Sébastien Benoît avait un message pour son «complice de vie»

Mardi, Sébastien Benoît soulignait son anniversaire. Pour l’occasion, sa conjointe Karine lui a dédié une touchante story Instagram, adressée à son «complice de vie».

Sur la photo partagée, on voit le couple enlacé devant un superbe coucher de soleil, capté lors de l’un de leurs nombreux voyages.

Sa conjointe n’est pas la seule à lui avoir offert des vœux pour son anniversaire. Découvrez quelles autres personnalités ont souligné ce moment important dans la vie de l’animateur.