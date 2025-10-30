Le bébé de Mylène St-Sauveur a volé la vedette à la télé!

Début du contenu principal.
Le bébé de Mylène St-Sauveur et Ludovick Bourdages nous a fait totalement craquer hier à l'émission On va se le dire.
Le journaliste était invité en tant que chroniqueur, et l'actrice était présente afin de parler de son nouveau livre pour enfants. Petit bémol: ils n'ont pas trouvé de gardienne pour leur p'tit dernier! Le couple est donc arrivé sur le plateau avec l'adorable Laurier, qui a seulement quatre mois.
Vous l'aurez deviné, tous les invités de l'émission sont tombés sous le charme du bébé!
Voici un adorable portrait de Mylène St-Sauveur et Ludovick Bourdages avec leur fils lors de leur passage à On va se le dire:
Il sourit pour la photo! On craque!
Au cours de la chronique de Ludovick, son bébé s'est mis à faire des bruits de mécontentements. C'était tout à fait à propos car il parlait... de tronçonneuse et de césarienne!
Voici le drôle de moment de télé en vidéo:
Pendant l'émission, Mylène St-Sauveur est revenue sur sa deuxième grossesse. La comédienne avait caché la première, et elle était devenue maman de sa belle Françoise dans le plus grand secret.
Cette fois-ci, quand elle est tombée enceinte de Laurier, elle n'avait plus envie de se cacher. Elle a eu envie de profiter de sa grossesse, de porter de jolies tenues de maternité et de montrer que ce n'est pas vrai qu'une actrice qui est enceinte et donne naissance doit cesser de travailler.
Vous pouvez revoir les confidences de Mylène St-Sauveur dans l'épisode du mercredi 29 octobre d'On va se le dire juste ici!
Mylène St-Sauveur a récemment dévoilé son tout nouveau projet.
La comédienne, qui est récemment devenue maman pour la deuxième fois, a lancé son premier livre. Il s'agit d'un conte pour enfants très coloré inspiré par son aînée, Françoise.
Le titre de ce livre cartonné: Babou!
