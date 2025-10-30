Le bébé de Mylène St-Sauveur a volé la vedette à la télé!

Le bébé de Mylène St-Sauveur et Ludovick Bourdages nous a fait totalement craquer hier à l'émission On va se le dire.

Le journaliste était invité en tant que chroniqueur, et l'actrice était présente afin de parler de son nouveau livre pour enfants. Petit bémol: ils n'ont pas trouvé de gardienne pour leur p'tit dernier! Le couple est donc arrivé sur le plateau avec l'adorable Laurier, qui a seulement quatre mois.

Vous l'aurez deviné, tous les invités de l'émission sont tombés sous le charme du bébé!

Voici un adorable portrait de Mylène St-Sauveur et Ludovick Bourdages avec leur fils lors de leur passage à On va se le dire: