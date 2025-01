Mireille Deyglun et Jean-François Lépine se sont mis sur leur 36 pour une grande occasion

Parmi les moments forts de la soirée, on compte la présence de Mireille Deyglun, la porte-parole. Elle est impliquée depuis des décennies auprès de l’AMDI. Elle a une fois de plus touché les participants par son témoignage marqué par la générosité et la compassion.

Cet engagement s’inscrit dans la lignée de l’héritage laissé par sa mère, Janine Sutto, qui a été une voix éminente de la Soirée théâtre pendant de nombreuses années.

À cette occasion, le couple Lépine/Deyglun a fait un don généreux de 138 600 $ pour appuyer l’organisme et la cause qu’il soutient.