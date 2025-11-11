Guillaume Lafond de Star Académie est papa, voyez les adorables photos

Début du contenu principal.
Guillaume Lafond de Star Académie est aux anges: sa conjointe a donné naissance à leur premier enfant!
Le bébé a vu le jour en fin de semaine dernière. Il s'agit d'une petite fille qui s'appellera Louane.
Guillaume Lafond a annoncé la grande nouvelle sur Instagram avec deux superbes photos.
La première montre le beau chanteur country en train de quitter l'hôpital avec son bébé dans sa coquille. La deuxième montre le nouveau père avec son nouveau-né dans les bras.
Voici la touchante publication et le carrousel, à faire défiler à l'aide de la flèche blanche située au centre à droite de l'image:
«Et finalement c’était vraiment quelques heures après ma dernière publication. Je vous partage mon plus grand bonheur, ma plus grande fierté. Je tiens à féliciter tous les nominés et gagnants d’un Félix à l’ADISQ Mais cette année c’est moi qui à ramené le plus beau trophée à la maison. On se retrouve sur scène le 21 novembre prochain à Waterloo pour le premier spectacle de Louane. À bientôt!»
Dans la section des commentaires, les fans de Guillaume Lafond le félicitent par dizaine.
Certains avaient remarqué qu'il ne faisait pas partie du medley country au Gala de l'ADISQ, et ils comprennent maintenant l'excellente raison de son absence!
Toutes nos félicitations aux nouveaux parents. On leur souhaite tout le bonheur du monde avec leur petit trésor.
Sur le thème de la parentalité, à l’aube de son accouchement, Kassandre, la finaliste de la deuxième saison de Survivor Québec, a dévoilé des photos de maternité pour le moins surprenantes.
Dans une série de photos étonnantes, Kassandre a choisi de mettre en scène une histoire d’extraterrestres. Grande passionnée de science-fiction, elle plaisante depuis le début de sa grossesse en disant qu’elle porte un bébé alien.
