Guillaume Lafond de Star Académie est papa, voyez les adorables photos

«Et finalement c’était vraiment quelques heures après ma dernière publication. Je vous partage mon plus grand bonheur, ma plus grande fierté. Je tiens à féliciter tous les nominés et gagnants d’un Félix à l’ADISQ Mais cette année c’est moi qui à ramené le plus beau trophée à la maison. On se retrouve sur scène le 21 novembre prochain à Waterloo pour le premier spectacle de Louane. À bientôt!»

Dans la section des commentaires, les fans de Guillaume Lafond le félicitent par dizaine.

Certains avaient remarqué qu'il ne faisait pas partie du medley country au Gala de l'ADISQ, et ils comprennent maintenant l'excellente raison de son absence!

Toutes nos félicitations aux nouveaux parents. On leur souhaite tout le bonheur du monde avec leur petit trésor.