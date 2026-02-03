De son salon, Megan Brouillard a eu droit à toute une surprise

Dans une vidéo partagée sur ses réseaux sociaux, Megan Brouillard raconte qu’elle était tranquillement installée sur son divan lorsqu’elle a reçu une notification Instagram l’identifiant dans une publication.

En ouvrant la story, elle découvre qu’elle vient de remporter le prix La révélation scène francophone aux Auguste de l’humour… sans même savoir qu’elle était en nomination.

Surprise, elle a écrit à ses amis humoristes français pour vérifier qu’il s’agissait bien d’un vrai gala.

«Je suis comme: “C’est-tu une vraie affaire?” Ils sont comme : “Oui, oui, on pensait que tu savais.” Je ne le savais pas. Je ne le savais pas. Moi, je t’ai nominée. Je ne le savais pas.»

