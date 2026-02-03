De son salon, Megan Brouillard a eu droit à toute une surprise

Début du contenu principal.
Lundi soir, Megan Brouillard a vécu une soirée complètement irréelle.
Alors qu’elle était à la maison, sur le point de regarder le match du Canadiens de Montréal, l’humoriste a eu toute une surprise sur ses réseaux sociaux: elle a appris qu’elle venait de remporter un prix en France… sans même savoir qu’elle était en nomination dans cette catégorie.
Dans une vidéo partagée sur ses réseaux sociaux, Megan Brouillard raconte qu’elle était tranquillement installée sur son divan lorsqu’elle a reçu une notification Instagram l’identifiant dans une publication.
En ouvrant la story, elle découvre qu’elle vient de remporter le prix La révélation scène francophone aux Auguste de l’humour… sans même savoir qu’elle était en nomination.
Surprise, elle a écrit à ses amis humoristes français pour vérifier qu’il s’agissait bien d’un vrai gala.
«Je suis comme: “C’est-tu une vraie affaire?” Ils sont comme : “Oui, oui, on pensait que tu savais.” Je ne le savais pas. Je ne le savais pas. Moi, je t’ai nominée. Je ne le savais pas.»
Cliquez sur le bouton JOUER pour voir la vidéo:
Megan Brouillard a remporté son prix ex æquo avec l’humoriste française Juste Inès, qui était sur place pour aller chercher la statuette.
Les Auguste sont un peu l’équivalent du gala Les Olivier au Québec. Cette remise de prix célèbre le milieu de l’humour à travers plusieurs catégories. La cérémonie avait lieu hier soir à la salle Le Nouveau Siècle, en plein cœur de Lille.