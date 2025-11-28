Chantal Machabée avait toute une surprise pour Mégan Brouillard

Mégan Brouillard est une TRÈS grande fan des Canadiens de Montréal.

Ça tombe bien puisque Chantal Machabée, la vice-présidente des communications de l’équipe de hockey et ancienne animatrice à RDS, avait toute une surprise pour l’humoriste.

Elle a remis à Mégan un chandail des Canadiens de Montréal bien spécial: à l’arrière du chandail, on peut voir le numéro 100 qui symbolise les 100 000 billets vendus pour son premier spectacle d’humour intitulé Chiendent.

On peut dire que c’est vraiment un exploit pour un premier spectacle et que Mégan méritait vraiment ce cadeau unique. L’humoriste a d’ailleurs reçu le chandail au Centre Bell.