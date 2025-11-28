Chantal Machabée avait toute une surprise pour Mégan Brouillard

Début du contenu principal.
Mégan Brouillard est une TRÈS grande fan des Canadiens de Montréal.
Ça tombe bien puisque Chantal Machabée, la vice-présidente des communications de l’équipe de hockey et ancienne animatrice à RDS, avait toute une surprise pour l’humoriste.
Elle a remis à Mégan un chandail des Canadiens de Montréal bien spécial: à l’arrière du chandail, on peut voir le numéro 100 qui symbolise les 100 000 billets vendus pour son premier spectacle d’humour intitulé Chiendent.
On peut dire que c’est vraiment un exploit pour un premier spectacle et que Mégan méritait vraiment ce cadeau unique. L’humoriste a d’ailleurs reçu le chandail au Centre Bell.
Voyez la vidéo qui a été tournée quand Mégan a été surprise par Chantal et son équipe:
Quand Mégan a aperçu Chantal, elle a rapidement demandé ce que la vice-présidente faisait là sachant qu’elle est une femme bien occupée. «Oh non, c’est over, pourquoi vous m’avez fait ça?», a dit Mégan quand elle a vu sa surprise.
Chantal a alors mentionné qu’elle voulait la féliciter pour ses 100 000 billets vendus. «Je pense que ça valait un chandail», a lancé la vice-présidente des communications des Canadiens de Montréal.
L’humoriste semblait vraiment émue de voir Chantal et de recevoir ce magnifique chandail!
Charles-Antoine Des Granges, humoriste, animateur et ami de Mégan, faisait aussi partie de la surprise. Il était même caché avec Chantal quelques minutes avant d’aller rejoindre Mégan.
Pour souligner les 100 000 billets vendus, il a aussi assisté avec Mégan à un match des Canadiens de Montréal samedi dernier.
On vous partage juste ici le vlog de sa soirée:
Mégan Brouillard a donc eu la chance de célébrer la vente de ses 100 000 billets vendus au Centre Bell!
