Mégan Brouillard avait un message pour Lise Dion

Lise Dion sera la vedette du prochain épisode de Pour une fois à Télé-Québec.
Comme le veut le concept de l'émission, 4 personnalités iront tour à tour interviewer l'humoriste, en tête à tête, devant public.
Parmi les artistes qui s'installeront devant Lise Dion ce samedi, on compte Mégan Brouillard. Dans un extrait dévoilé aujourd'hui par le diffuseur, on entend cette dernière lui lancer des fleurs.
Aux yeux de l'humoriste de la relève, Lise Dion a changé le cours de l'histoire des femmes en humour au Québec. «T’as tué la phrase: "Les filles, c’est pas drôle"», lui affirme Mégan Brouillard. Elle ajoute que ses numéros des années 90 sont toujours aussi drôles et pertinents en 2025.
Voici le message de Mégan Brouillard avait pour cette étoile de l'humour, à visionner en appuyant sur «Play» au centre de la vidéo Facebook ci-dessous:
On adore le regard rempli d'admiration de Mégan Brouillard devant la grande Lise Dion!
Outre la jeune humoriste, cet épisode réunira Shirley Théroux, Valérie Chevalier et José Gaudet. Dans un autre extrait dévoilé par Télé-Québec, on entend l'ancienne star des Grandes Gueules demander à Lise Dion pourquoi elle ne veut jamais parler d'argent.
Contrairement à José Gaudet, qui parle souvent de sa collection de voitures de luxe, Lise Dion n'a aucune envie de parler de ses privilèges. Elle trouve même cela «vulgaire», car la majorité des gens n'ont pas beaucoup d'argent. Voici ce qu'elle a répondu à l'humoriste à ce sujet:
Cet épisode de Pour une fois sera diffusé ce samedi 18 octobre dès 20h à Télé-Québec.
Lise Dion a révélé l'un de ses grands rêves professionnels lors de son passage à Bonsoir bonsoir!. Alors qu'elle discutait de sa carrière avec l'animatrice Marie-Claude Barrette, elle a admis avoir récemment été inspirée par Marina Orsini.
Cette dernière vient de lancer son premier album de chansons originales et assume pleinement son saut dans le monde musical.
Devant cette belle audace, Lion Dion a eu envie de suivre ses traces.
