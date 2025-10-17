Mégan Brouillard avait un message pour Lise Dion

Lise Dion sera la vedette du prochain épisode de Pour une fois à Télé-Québec.

Comme le veut le concept de l'émission, 4 personnalités iront tour à tour interviewer l'humoriste, en tête à tête, devant public.

Parmi les artistes qui s'installeront devant Lise Dion ce samedi, on compte Mégan Brouillard. Dans un extrait dévoilé aujourd'hui par le diffuseur, on entend cette dernière lui lancer des fleurs.

Aux yeux de l'humoriste de la relève, Lise Dion a changé le cours de l'histoire des femmes en humour au Québec. «T’as tué la phrase: "Les filles, c’est pas drôle"», lui affirme Mégan Brouillard. Elle ajoute que ses numéros des années 90 sont toujours aussi drôles et pertinents en 2025.

