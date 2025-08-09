Maxime Gibeault rejoint Un gars, une fille dans un rôle complètement loufoque

Début du contenu principal.
Le 30 juillet dernier, le Théâtre Outremont accueillait la grande première du film Amour Apocalypse, réalisé par Anne Émond et porté par Patrick Hivon et l’actrice américaine Piper Perabo. Une soirée qui a réuni plusieurs visages connus… dont celui de Maxime Gibeault!
Le comédien avait une belle annonce à partager lors de la première!
Eh oui, il vient tout juste de décrocher un rôle dans la série culte Un gars, une fille, aux côtés de Guy A. Lepage et Sylvie Léonard!
«Je joue un personnage assez loufoque, qui est en fait un mage qui tombe en amour avec une elfe. Ce n’est pas du tout ennuyant à tourner et j’adore ça, parce que je n’ai pas fait beaucoup de trucs humoristiques dans ma vie. D’apprendre auprès de piliers comme Guy A, Sylvie et tous les autres, c’est un privilège. Je suis très fier de ce rôle.», confie-t-il avec enthousiasme au magazine 7 Jours.
Tout juste revenu de vacances en camping à Kamouraska avec sa conjointe des quatre dernières années, la comédienne Émi Chicoine, Maxime semble recharger ses batteries avant de plonger dans cette nouvelle aventure télé!
Avec un rôle aussi original et un duo de mentors aussi solides, nul doute que le comédien saura marquer les téléspectateurs dans cette nouvelle mouture d’Un gars, une fille. Une chose est sûre, on a bien hâte de le voir dans nos télés!
C’était soir de grande première à Montréal et le glamour était au rendez-vous! La ville a déroulé le tapis rouge pour célébrer la sortie d’Amour Apocalypse, le tout nouveau film d’Anne Émond, en présence de la vedette internationale Piper Perabo!
Après un passage remarqué au Comic-Con de San Diego, l’actrice américaine a atterri dans la métropole le temps de vivre pleinement le lancement de ce projet coup de cœur, tourné ici, chez nous! On l’a d'ailleurs croisée la veille lors du junket de presse, dans une ambiance décontractée où elle s’était prêtée au jeu des expressions québécoises avec son complice à l’écran, Patrick Hivon.
Sur le tapis rouge, la comédienne américaine a charmé tout le monde avec son charisme naturel, ses quelques mots de français et son sourire plus que lumineux!
