Maxime Gibeault rejoint Un gars, une fille dans un rôle complètement loufoque

Eh oui, il vient tout juste de décrocher un rôle dans la série culte Un gars, une fille, aux côtés de Guy A. Lepage et Sylvie Léonard!

«Je joue un personnage assez loufoque, qui est en fait un mage qui tombe en amour avec une elfe. Ce n’est pas du tout ennuyant à tourner et j’adore ça, parce que je n’ai pas fait beaucoup de trucs humoristiques dans ma vie. D’apprendre auprès de piliers comme Guy A, Sylvie et tous les autres, c’est un privilège. Je suis très fier de ce rôle.», confie-t-il avec enthousiasme au magazine 7 Jours.

Tout juste revenu de vacances en camping à Kamouraska avec sa conjointe des quatre dernières années, la comédienne Émi Chicoine, Maxime semble recharger ses batteries avant de plonger dans cette nouvelle aventure télé!

Avec un rôle aussi original et un duo de mentors aussi solides, nul doute que le comédien saura marquer les téléspectateurs dans cette nouvelle mouture d’Un gars, une fille. Une chose est sûre, on a bien hâte de le voir dans nos télés!