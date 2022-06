Emi Chicoine et Maxime Gibeault défilent en amoureux sur le tapis rouge

L'un des couples de l'heure dans le monde du showbiz a défilé sur un tapis rouge, hier soir à Montréal : Emi Chicoine et Maxime Gibeault.

Les tourtereaux étaient invités lancement des célébrations du Grand Prix à l’Auberge Saint-Gabriel.

Plus amoureux que jamais, les deux acteurs ont pris la pose devant notre photographe avec le plus grand plaisir. Voici le superbe cliché d'Emi Chicoine et Maxime Gibeault lors de leur arrivée à la soirée :