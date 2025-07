Patrick Hivon s'amuse à faire deviner des expressions québécoises à Piper Perabo

On n’a pas pu résister à l’envie de tester les connaissances linguistiques de l'actrice américaine Piper Perabo et c’est Patrick Hivon lui-même qui s’est prêté au jeu: il lui a lancé quelques expressions typiquement québécoises à deviner. Et on doit dire que l’actrice américaine s’en est drôlement bien sortie!

Avec un français franchement impressionnant et un rire charmant qui éclaire toute la pièce, Piper s’est prêtée au jeu sans détour. On a eu droit à quelques beaux fous rires et à des interprétations mémorables! Bref, un petit moment savoureux qui donne encore plus envie de les voir ensemble à l’écran dans la comédie romantique!