La distribution de la saison 3 de Bête noire enfin dévoilée: voici ce qui nous attend!

Les tensions montent au fil des épisodes alors que les parents (incarnés par Jean-Simon Leduc et Marilyn Castonguay) et les moniteurs du camp deviennent de plus en plus suspects. Éliane et Boisvert, experts dans l’art de dévoiler les vérités enfouies, devront agir vite avant qu’il ne soit trop tard.

Les fans de Bête noire devront encore patienter un peu avant de découvrir cette nouvelle intrigue palpitante, puisque la saison 3 ne sera diffusée qu’au printemps 2025.