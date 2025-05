Voici ce que Patrick Hivon a fait à son retour de Cannes

Patrick Hivon sur le tapis rouge du Festival de Cannes

Patrick était présent sur le tapis rouge du prestigieux festival pour son rôle dans le film Amour Apocalypse, d’Anne Émond.

Dans le film, Patrick Hivon et Piper Perabo forment un couple à l’écran. Le long mérage explore les nuances d’une rencontre amoureuse en contexte de fin du monde. On y retrouve également Gilles Renaud, Elizabeth Mageren, Éric K. Boulianne, Jean-Carl Boucher et Fabiola Nyrva Aladin au sein de la distribution. Le film prendra l’affiche au Québec le 8 août prochain.