Garou de retour en couple avec son ex-amoureuse

Garou avait précédemment confié que sa relation avec Stéphanie était sa plus longue histoire d'amour.

«On commençait à vivre comme un vieux couple», avait-il expliqué à l'époque de leur séparation, mentionnant qu'il souhaitait alors se laisser plus de liberté.



Cependant, il semble que leur histoire d'amour soit loin d'être terminée et les amoureux ont choisi de redonner une chance à leur relation.