Mathieu Lacombe était très bien accompagné lors des Gémeaux et il rectifie le tir!

Cependant, Mathieu Lacombe n’a pas tardé à mettre fin aux rumeurs. Sur son compte Instagram, il a tenu à clarifier la situation en publiant: «Retour sur la soirée des @prixgemeaux, en fin de semaine. Notre télévision est le reflet de qui on est, comme Québécois. Je serai toujours présent pour la soutenir. Merci de m’avoir accompagné, mon amie!»

«Quand tu me dis télé québécoise et bonbons à volonté, difficile de refuser! Merci pour la belle soirée mon ami ❤️», a renchéri son amie MC en commentaire sous la publication.

Une manière subtile mais directe de préciser qu’il s’agissait simplement d’une amie, et non d’une nouvelle romance! En plus de soutenir la télévision québécoise, Mathieu Lacombe a montré qu’il savait gérer avec élégance la curiosité médiatique entourant sa vie personnelle.