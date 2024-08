Tessa Virtue: La patineuse artistique est maman pour la première fois!

Tessa Virtue partage sa vie avec Morgan Rielly, défenseur étoile des Maple Leafs de Toronto.

Le couple, toujours discret sur leur vie privée, a surpris tout le monde en révélant qu'ils s'étaient mariés en secret l'été dernier. Et pas une, mais deux fois! La première cérémonie s'est déroulée à Toronto, au restaurant Noce, en présence de seulement quatre invités. Le lendemain, Tessa et Morgan se sont envolés pour l'Italie, où ils ont célébré leur union une seconde fois, entourés de 11 membres de leur famille pour un cocktail intime, suivi d'un dîner et de la danse.