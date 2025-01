Voici ce que Mariloup Wolfe fait pour son 47e anniversaire

«Ayayaille aujourd’hui c’est ma fête! J’ai 47 ans!! J’en reviens juste pas… j’approche la cinquantaine alors qu’on dirait que c’était hier que je jouais dans Ramdam! 😂 Omg que le temps passe vite! Vous êtes plusieurs à m’avoir écrit, merci pour tous vos vœux, ça me fait chaud au cœur! ❤️ Comme vous pouvez voir, j’ai décidé de fuir un peu la réalité et de célébrer au soleil! ☀️ 🌴 Je vous envoie quelques rayons… Cheers les amis!! 🥂»

Mariloup Wolfe est radieuse! On lui souhaite un merveilleux anniversaire et, comme le dit l'affiche sur sa photo, du temps pour se baigner, relaxer, se détendre et se ressourcer.