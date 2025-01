Ludovick Bourgeois et sa famille brillent sous le soleil de Cancun

Avant Noël ,la petite famille Bourgeois-Rochon était en visite au pays de Disney.

On a adoré voir les poupons dans leur poussette en direction des attractions du royaume de Disney. On a craqué sur la photo où les deux bambins posent avec Minnie Mouse. Le petit Cali, complètement fan de la souris, affiche un large sourire et c’est franchement trop mignon.

Voir les images

Vous aimerez aussi: