Voici ce que Mariloup Wolfe a appris de sa relation médiatisée avec Guillaume Lemay-Thivierge

«J'ai appris à moins parler de ma vie intime, personnelle. Je vais me livrer comme justement avec vous sur plein d'aspects de ma vie, mais cet aspect-là, on dirait que je n'ai plus envie. Aussi, avec les réseaux sociaux, c'est sûr que les gens commentent, ça peut être blessant. Je n'ai plus envie d'aller là, je n'ai plus envie de me livrer. J'ai mon jardin secret maintenant. J'ai appris de mes erreurs.»

Mariloup Wolfe ajoute qu'il était naturel pour elle et Guillaume Lemay-Thivierge de se montrer publiquement à l'époque, car ils sont tous les deux acteurs.

Aujourd'hui, la star québécoise ne veut même plus fouler le tapis rouge avec la personne qui partage sa vie. Elle affirme que si quelqu'un l'accompagne dans un événement mondain, ils vont «contourner le tapis rouge»!