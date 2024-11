Mariloup Wolfe brille de mille feux sur le tapis rouge à l'international

Mariloup Wolfe a fait tourner toutes les têtes lors de son arrivée au Festival International de Comédie à Liège en Belgique!

L'actrice et réalisatrice a l'honneur de faire partie du jury de l'édition 2024. Ses grandes connaissances en cinéma et son oeil artistique y seront mis à profit.

Pour monter sur scène lors de la présentation du jury international, Mariloup Wolfe a enfilé une somptueuse robe de soirée noire à motifs paisley beiges. La longue robe en velours était cintrée à la taille avec une bande de tissu à franges scintillantes. Avec ses cheveux blonds vagués et son rouge à lèvres rouges, la star québécoise était plus glamour que jamais! Voici son magnifique look de soirée: