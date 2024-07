Marie-Élaine Thibert dévoile sa nouvelle tête flamboyante

Ce nouveau look est parfait pour accueillir les journées ensoleillées et se préparer pour les prochains spectacles.

Marie-Élaine est enchantée par cette transformation et a exprimé sa satisfaction d'avoir visité le Salon Lamèche!

«Comme dirait @andrew.gilbertt Faites place aux cheveux Moka / balayage Dolce De Leche 🍫

.Rien de moins pour l’été qui se fait de plus en plus ensoleillé et pour les futurs spectacles!

.Bien heureuse d’avoir visité le @salonlameche 🍀», dévoile-t-elle sur Instagram.

Cette transformation arrive à point nommé pour le show de Star Académie en août, où la chanteuse est prête à briller de mille feux.