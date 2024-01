Star Académie: Voyez le moment touchant où la fille de Marie-Mai est montée sur scène

Très émue pendant la soirée, Marie-Mai a d'ailleurs versé quelques larmes, se souvenant de ses premiers moments à l'Académie, alors qu'elle avait seulement 18 ans.

«C’est terrorisant, ce genre d’affaires que l’on se souvient 20 ans plus tard... Moi, j’étais le bébé de l’Académie, j’avais 18 ans. Je n’avais aucune idée de ce que c’était de faire de la musique sans eux. Au moment où vient le temps de travailler sur un album, tu te mets en questions: “mon dieu qu’est-ce que je fais, je ne sais pas, je ne sais pas quoi faire?” alors j’ai décidé d’écrire et j’ai essayé de parler avec mon cœur. Je veux d'ailleurs vous remercier parce que si 20 ans plus tard, je peux encore chanter ces chansons-là, c’est grâce à chacun d’entre vous! Il n’y a personne sur scène présentement qui se sent seul ce soir. Merci d’être-là. Merci!»