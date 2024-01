En talons aiguilles, Marie-Élaine Thibert dévoile son nouveau tatouage

Marie-Élaine Thibert s'est fait faire un nouveau tatouage très significatif.

Comme vous le savez probablement, tous les académiciens de Star Académie 2003 remonteront sur scène ensemble pour la première fois en 20 ans. Ce spectacle anniversaire s'intitule Et c'est pas fini et sera présenté ce soir au Centre Bell et la semaine prochaine au Centre Vidéotron.

Pour souligner cette réunion, Marie-Élaine Thibert s'est fait encrer dans la peau les lettres «S A», pour Star Académie, dans la peau. La chanteuse a dévoilé son nouveau tatouage sur Instagram aujourd'hui: