Marie-Claude Barrette prend les choses en main et poursuit Facebook

Cependant, le processus juridique pourrait prendre des années avant qu'une résolution soit atteinte. Malgré cela, cette action collective envoie un message fort selon lequel les grandes plateformes de médias sociaux doivent prendre des mesures plus strictes pour protéger l'identité et la réputation des personnalités publiques et de tous leurs utilisateurs contre les activités frauduleuses en ligne.

Vous aimerez aussi: