Marie-Claude Barrette reçoit une proposition surprenante et se retrouve sous les projecteurs, voyez les photos

Sur les photos, Marie-Claude rayonne de confiance et d'élégance.

Sur la première photo, elle porte un manteau rouge vif qui incarne à la fois la chaleur et la passion. Ce rouge éclatant enveloppe sa silhouette avec un drapé soyeux, tandis que des gants en cuir assortis ajoutent une touche de sophistication et de raffinement. Ce look, à la fois audacieux et classique, reflète une femme qui allie style et assurance avec une aisance remarquable.