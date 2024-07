Mariana Mazza fête ses 34 ans dans une magnifique robe rose bonbon

Mariana Mazza fête ses 34 ans aujourd'hui et on a pu voir le moment où elle souffle ses bougies, entourée de ses amis et de sa mère. Elle a certainement beaucoup de plaisir.

Voyez les images dans la vidéo en en-tête.

C'est dans sa cour arrière qu'on a pu voir l'humoriste, vêtue d'une superbe robe rose qu'elle a décidé de porter à sa façon, se laisser chanter «Bonne fête». Et même se le chanter elle-même!

On a aussi pu voir son gâteau d'anniversaire couvert de fraises, qui avait l'air exquis. Mariana nous a inévitablement fait rire en soufflant son énorme fausse bougie d'anniversaire. On aurait presque dit qu'elle rajeunissait!

Dernièrement, la vedette était l'invitée du tout nouveau podcast Oublie pas ta brosse à dents de son ex conjoint Alexandre Barrette pour discuter rupture amoureuse. On a eu droit à une Mariana plus silencieuse et assez vulnérable. Ce fût très touchant de les entendre parler de leur relation.

On souhaite une très agréable journée d'anniversaire à la merveilleuse Mariana Mazza!

