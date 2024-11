Mitsou souligne les 21 ans de sa fille en photos!

On adore le gâteau de la fêtée et surtout, son magnifique sourire! On souhaite bonne fête à Stella-Rose, nous aussi.

Mitsou est maman de deux filles, Stella-Rose et Mila. Elles sont nées de son union avec Iohann. Ils se sont séparés en 2023. Le couple a été marié et ils ont passé plus de 25 ans ensemble.

En ce qui concerne les enfants de Mitsou, la grande Stella suit ses traces dans le monde artistique. Elle étudie l’opéra au Conversatoire de musique de Montréal.