Mariage pour Anne-Catherine et Cédrick d'OD Chez Nous!

«Une journée parfaite ♾️

📸: @clouts_photo», dévoile tout simplement le couple sur Instagram.

Les tourtereaux, qui se sont rencontrés et ont développé leur amour dans la maison des exclus d’OD Chez Nous en 2020, ont depuis vécu de nombreux moments marquants ensemble. Après avoir annoncé leurs fiançailles en novembre 2021, ils ont accueilli leur premier enfant, le petit Harry, durant l'été 2022.

Entourés de leurs proches et de leurs amis, Anne-Catherine et Cédrick ont scellé leur union dans un décor enchanteur, à l'Auberge du Lac des Sables, à Sainte-Agathe-des-Monts, célébrant leur amour avec une cérémonie qui reflétait parfaitement leur complicité et leur bonheur. Le couple, qui ne cesse de rayonner, a partagé des moments de tendresse et de joie devant l’objectif, et les clichés dévoilent un mariage empreint d’amour et de douceur.