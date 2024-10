François Bellefeuille est un homme marié

Pam, pam, pam, pammmmm!

François Bellefeuille et Miriam Tougas se sont dit «oui, je le veux» le 13 octobre dernier, dans un cadre champêtre et intime, entourés d’une centaine de proches et d’amis.

c, Dali et Milo, âgés de six et huit ans, le couple a choisi de sceller son union avec une cérémonie remplie de tendresse et de complicité.