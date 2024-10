Alanis Désilets a dit «oui»: retour sur son magnifique mariage!

Alanis et Joël ont célébré cet événement entourés de leurs proches, famille et amis, créant une ambiance chaleureuse et festive.

Plusieurs influenceurs étaient également présents pour partager ce moment spécial, dont Rosalie Lessard, Karl Hardy, LP Lacroix, Rafaëlle Roy, Cam Ds, et bien d'autres encore.

Le photographe Guillaume St-Amand, connu pour son talent à capturer l'essence des couples, a été choisi pour immortaliser cette journée magique, offrant des images à couper le souffle.