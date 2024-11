Marc Hervieux tourne une page importante de sa vie

Avec émotion, il a évoqué les souvenirs inestimables qu’il garde de cette maison, qu’il a transformée au fil des années pour en faire un véritable chez-soi.

«Que de merveilleux souvenirs dans cette maison de Morin-Heights dans les belles Laurentides. 22 ans de ma vie dans cette maison que j’ai transformé au fil des années.»

Cette maison, témoin de plus de deux décennies de sa vie, a vu grandir non seulement sa carrière, mais aussi ses moments en famille et ses projets personnels. Située dans la quiétude des Laurentides, elle a probablement été une source d’inspiration pour l’artiste.

Marc n’a pas précisé ce qui l’attend après ce grand changement, mais cette annonce marque clairement la fin d’une époque importante dans sa vie. Ses abonnés ont été nombreux à commenter son message, exprimant leur soutien et leur curiosité quant à ce que le futur lui réserve.