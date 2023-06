Marc Hervieux annonce une nouvelle déchirante

Le chanteur Marc Hervieux a annoncé sa séparation avec sa conjointe Caroline, mettant ainsi un terme à leurs 25 années de vie commune.

Cette nouvelle a été partagée par Marc Hervieux sur sa page Facebook, où il a exprimé leur décision commune.

Malgré leur séparation, Marc et Caroline restent unis dans le respect mutuel et continueront d'être présents ensemble lors des événements et des premières.