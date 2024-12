La magie des Fêtes s'installe sur Noovo en décembre!

Cinémagie: 250 films pour toute la famille

Ä partir du 17 novembre, Noovo propose une avalanche de téléfilms pour plonger dans l’ambiance des Fêtes, avec des titres comme Un Noël sucré, L’amour en pain d’épices, Noël royal pour la femme de chambre, Un Noël magique à New York, Une chanson pour Noël et Un Noël enchanté. À cela s’ajoutent des films populaires tels que Émoji le film, La fée des dents, Une nuit au musée et des incontournables comme La course aux jouets, diffusé dès le 2 décembre.

Du côté de Canal Vie, la féérie des Fêtes est au rendez-vous depuis le 18 novembre avec une programmation quotidienne de films et téléfilms festifs. Les grands classiques comme Quatre Noël, Réellement l’amour et Noël à Candy Cane Lane côtoient des téléfilms comme Noël à l’anglaise et Noël Country, pour satisfaire tous les goûts jusqu’au 5 janvier.

Les amateurs de science-fiction seront ravis: du 26 au 31 décembre, Canal D diffuse l’intégrale de la saga Star Wars, dans l’ordre de leur sortie en salle. Le voyage commence avec Star Wars, Épisode IV: Un nouvel espoir.