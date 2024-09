Dany Turcotte se confie sur son enfance difficile dans sa biographie

Au-delà de sa vie familiale, le livre revient également sur les moments forts de sa carrière professionnelle. Depuis ses débuts au sein du Groupe sanguin, en passant par son duo légendaire avec Dominique Lévesque, jusqu’à son rôle emblématique de «Fou du roi» à l’émission Tout le monde en parle, où il a brillé de 2004 à 2021. Dany a également marqué les esprits en tant qu'animateur de l’émission La petite séduction (2005-2017), où il a su créer des liens chaleureux avec les invités et les spectateurs.

Cependant, derrière l’humoriste et animateur charismatique, se cache un homme qui a traversé de nombreuses tempêtes personnelles. Dans sa biographie D. Turcotte et fils, il aborde des événements douloureux comme l’accident d’automobile qui a laissé son conjoint de l’époque quadriplégique, la bipolarité de son père, ainsi que la perte de son ami et partenaire de scène, Dominique Lévesque. Dany n’échappe pas non plus aux commentaires haineux et homophobes qu'il a souvent reçus sur les réseaux sociaux, des attaques qui ont marqué sa vie privée.