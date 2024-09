Jean-Pierre Bergeron explique pourquoi il a attendu 59 ans pour faire son coming-out

Jean-Pierre Bergeron, un comédien de talent qui s'est également illustré comme auteur et réalisateur, a récemment partagé les raisons qui l'ont poussé à attendre l'âge de 59 ans pour sortir du placard.

Ce choix, lié à la pression de l'industrie du cinéma, a marqué un tournant important dans sa vie et sa carrière.

Après avoir longtemps hésité, il a finalement osé affirmer son orientation sexuelle en parallèle de la sortie de son court-métrage Alone with Mister Carter, une œuvre qui aborde le thème de l'homosexualité. Jean-Pierre se souvient de cette période comme un moment libérateur, où il a décidé de ne plus cacher une part essentielle de lui-même.