Ludovick Bourgeois ne ressemble plus à ça

En ce début d’année, Ludovick Bourgeois a décidé de faire un changement capillaire assez original au point où vous pourriez même avoir de la misère à le reconnaître…
En plus de changer la couleur de ses cheveux qui sont naturellement, le chanteur a aussi une nouvelle coupe: il porte désormais une buzz cut, c’est-à-dire que ses cheveux sont rasés très courts sur toute sa tête.
Les cheveux de Ludovick sont maintenant de teinte châtain clair.
Voyez juste ici des images du nouveau look capillaire du chanteur qui a participé au Gala Célébration en fin de semaine:
Dans une story partagé sur Instagram au courant de la fin de semaine, Olivia Rochon, la conjointe de Ludovick, a montré le nouveau look capillaire du chanteur en indiquant «Justin Bieber loading» pour faire référence aux cheveux de ce dernier.
Elle a aussi indiqué le nom de la coiffeuse qui a complètement transformé la tête de Ludovick: Marie-France Goyette.
On peut dire que Ludovick ne passera pas inaperçu avec son nouveau look capillaire et que sa conjointe semble bien aimer ses nouveaux cheveux! Ça semble aussi être la première fois qu’il ose une transformation capillaire de ce genre…
Marie-William Bourgeois nous fait totalement craquer avec une nouvelle publication Instagram.
La fille de Patrick Bourgeois a voulu souhaiter un bon anniversaire à son grand frère adoré, Ludovick Bourgeois.
Elle a mis la main sur une photo souvenir le montrant avec elle dans les bras. Comme ils ont une dizaine d'années de différence, le chanteur était déjà un préado lorsque sa petite sœur est née!
