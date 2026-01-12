Ludovick Bourgeois ne ressemble plus à ça

En ce début d’année, Ludovick Bourgeois a décidé de faire un changement capillaire assez original au point où vous pourriez même avoir de la misère à le reconnaître…

En plus de changer la couleur de ses cheveux qui sont naturellement, le chanteur a aussi une nouvelle coupe: il porte désormais une buzz cut, c’est-à-dire que ses cheveux sont rasés très courts sur toute sa tête.

Les cheveux de Ludovick sont maintenant de teinte châtain clair.