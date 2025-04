Ludovick Bourgeois révèle sa passion surprenante

Ludovick Bourgeois est une rockstar de métier, mais il entretient une passion des plus ordinaires au quotidien.

Le passe-temps favori du chanteur: classer ses fichiers dans une solution infonuagique, ou un cloud, comme on dit en anglais.

Oui oui, Ludovick Bourgeois adore renommer des fichiers et les mettre en ordre afin de tout retrouver le plus facilement possible.

Cette facette très organisée de sa personnalité nous était inconnue jusqu'à ce qu'il en parle au micro de Rouge cette semaine. Voici les confidences de Ludovick Bourgeois concernant sa passion pour la gestion de ses fichiers numériques: