Ludovick Bourgeois dévoile ce talent de sa soeur

Ludovick Bourgeois a révélé l'immense talent de sa petite soeur, Marie-William, aujourd'hui sur les réseaux sociaux.

Cette dernière, qu'on connaît surtout en tant qu'influenceuse sur Instagram, est photographe et directrice artistique. Elle sait trouver la lumière et la composition idéales pour mettre ses sujets en valeur et les faire briller.

Et cette semaine, c'est son grand frère Ludovick Bourgeois qu'elle a pris en photo!

Voici le superbe portrait du chanteur accompagné d'un petit mot dans lequel il encense sa frangine: