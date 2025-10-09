Ludovick Bourgeois et Christophe Dupéré annoncent le retour de ce projet

Une prochaine saison attendue

Encore une fois, le concept sera le même. Les deux amis de longue date décortiquent le curriculum vitae de leur invité qu’il soit humoriste, chanteur, comédien ou animateur. On apprend des détails croustillants sur leur passé professionnel. L’émission révèle régulièrement des anecdotes surprenantes.

Ce matin, le duo a annoncé que le premier épisode de la nouvelle saison sera disponible le 16 octobre. Pour l’occasion, les gars ont même lancé un compte Instagram. Parions qu’ils y déposeront plusieurs contenus avec les personnalités conviées. On promet même un nouveau décor.