Ludovick Bourgeois et Christophe Dupéré annoncent le retour de ce projet

Le chanteur Ludovick Bourgeois et l’humoriste Christophe Dupéré reviendront très bientôt avec une 4e saison de leur balado Apporte-moi ton CV. Voici quand le tout débute.
Encore une fois, le concept sera le même. Les deux amis de longue date décortiquent le curriculum vitae de leur invité qu’il soit humoriste, chanteur, comédien ou animateur. On apprend des détails croustillants sur leur passé professionnel. L’émission révèle régulièrement des anecdotes surprenantes.
Ce matin, le duo a annoncé que le premier épisode de la nouvelle saison sera disponible le 16 octobre. Pour l’occasion, les gars ont même lancé un compte Instagram. Parions qu’ils y déposeront plusieurs contenus avec les personnalités conviées. On promet même un nouveau décor.
Vous pouvez visionner les épisodes précédents sur la chaîne YouTube de Christophe.
Récemment, l’homme d’affaires et animateur du Maître du jeu, Louis Morissette, lançait sa nouvelle plateforme de balados, KO Sports. Christophe Dupéré a d’ailleurs sa mini-série de golf, Chris & Co. Dans cette dernière, il reçoit des personnalités qui s’affrontent dans différents défis en jouant au golf. Voyez un extrait ci-dessous.
Dernièrement, il a même fait une guerre entre son couple et celui de son acolyte Ludovick. Accompagné de sa copine Daphné Létourneau, il a mis à l’épreuve le chanteur et sa conjointe Olivia Rochon. L’épisode est présentement en ligne.
