Il faut voir cette adorable photo des enfants de Patrick Bourgeois

Marie-William Bourgeois nous fait totalement craquer avec une nouvelle publication Instagram.
La fille de Patrick Bourgeois a voulu souhaiter un bon anniversaire à son grand frère adoré, Ludovick Bourgeois.
Elle a mis la main sur une photo souvenir le montrant avec elle dans les bras. Comme ils ont une dizaine d'années de différence, le chanteur était déjà un préado lorsque sa petite soeur est née!
Voici l'adorable photo souvenir de Marie-William Bourgeois et Ludovick Bourgeois:
Ludovick Bourgeois a vu le jour le 5 janvier 1994.
Il a donc soufflé ses 32 bougies cette semaine! Nous lui souhaitons bon anniversaire, nous aussi.
Rappelons que Patrick Bourgeois a eu trois enfants: Ludovick Bourgeois et Pénélope Bourgeois, nés de son union avec Josée, et Marie-William, née de son union avec Mélanie. Le leader du groupe Les BB est décédé le 26 novembre 2017.
À la fin du mois de décembre, nous avons consulté le palmarès des articles les plus populaires de 2025 sur En Vedette.
Résultat: le coming-out de Marie-William Bourgeois, en août 2025, fait partie du top 5! En s'ouvrant sur son orientation sexuelle, elle a franchi un cap important dans sa vie personnelle.
On vous invite à revoir toute cette histoire juste ici.
