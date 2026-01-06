Il faut voir cette adorable photo des enfants de Patrick Bourgeois

Marie-William Bourgeois nous fait totalement craquer avec une nouvelle publication Instagram.

La fille de Patrick Bourgeois a voulu souhaiter un bon anniversaire à son grand frère adoré, Ludovick Bourgeois.

Elle a mis la main sur une photo souvenir le montrant avec elle dans les bras. Comme ils ont une dizaine d'années de différence, le chanteur était déjà un préado lorsque sa petite soeur est née!

Voici l'adorable photo souvenir de Marie-William Bourgeois et Ludovick Bourgeois: