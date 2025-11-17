Après Les BB, Ludovick Bourgeois dévoile son nouveau spectacle Karaoké 90

Après le succès de son dernier spectacle rendant hommage aux BB, Ludovick Bourgeois reviendra sur scène dès le mois de septembre 2026 avec un tout nouveau spectacle.

Cette fois-ci, le chanteur revisitera les plus grands succès des années 1990, ceux que l’on chante encore et toujours au karaoké!

Son nouveau spectacle intitulé Karaoké 90 sera divisé en 3 tableaux: les hits québécois, ceux du groupe Les BB et les mégatubes mondiaux.