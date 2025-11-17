Après Les BB, Ludovick Bourgeois dévoile son nouveau spectacle Karaoké 90

Début du contenu principal.
Après le succès de son dernier spectacle rendant hommage aux BB, Ludovick Bourgeois reviendra sur scène dès le mois de septembre 2026 avec un tout nouveau spectacle.
Cette fois-ci, le chanteur revisitera les plus grands succès des années 1990, ceux que l’on chante encore et toujours au karaoké!
Son nouveau spectacle intitulé Karaoké 90 sera divisé en 3 tableaux: les hits québécois, ceux du groupe Les BB et les mégatubes mondiaux.
Ludovick vous fera plonger dans cette décennie de succès musicaux en interprétant des chansons de Céline Dion, Mario Pelchat, Marie Carmen, Nirvana, U2, Backstreet Boys, Bryan Adams, Bon Jovi et plus encore.
«Karaoké 90: c’est une célébration des années 90 et de la musique qui réunit, un moment de joyeuse nostalgie et de plaisir partagé», peut-on lire dans le communiqué de presse annonçant le nouveau spectacle de Ludovick.
En plus, le public sera aussi invité à participer au spectacle. À leur arrivée à la salle de spectacle, les spectateurs pourront s’inscrire pour participer à un karaoké géant.
Chaque soir, une personne du public pourra monter sur scène pour interpréter sa chanson avec Ludovick et ses musiciens.
La tournée du spectacle Karaoké 90 débutera le 4 septembre 2026 à L’Assomption. Ludovick présentera son spectacle dans plusieurs autres villes du Québec en 2026 et en 2027: Trois-Rivières, Victoriaville, Drummondville, Sherbrooke, St-Hyacinthe, Granby, Terrebonne, Longueuil, Gatineau et plus encore.
D’ici là, Ludovick va conclure la tournée du spectacle Les BB par Ludovick Bourgeois avec une résidence des Fêtes à la Salle Albert-Rousseau de Québec dès le 3 décembre et une édition spéciale du spectacle au Théâtre Manuvie du Dix30 le 31 décembre dès 22h.
Pour en savoir plus sur les projets de Ludovick Bourgeois, rendez-vous sur son site Internet.
