Ludovick Bourgeois et toute sa petite famille s'éclatent sur les plages d'Italie, voyez les images

Ludovick Bourgeois, sa douce Olivia Rochon et leurs deux beaux enfants sont actuellement en voyage dans le sud de l'Italie et nous font rêver avec des images de leur périple en famille.
Le chanteur a effectivement déposé deux photos de leur visite des Pouilles, cette portion totalement en bas de la «botte», formant le talon de la presqu'île.
L'endroit est réputé pour ses villes blanchies à la chaux dans les collines et ses centaines de kilomètres de littoral méditerranéen.
Le père semble aux anges sur la première photo le montrant aux côtés de Sam et Cali, courant sur la plage ensoleillée.
Puis, on le retrouve avec Olivia Rochon et leurs deux cocos devant une de ces maisons typiques de l'endroit. Que du bonheur!
Le petit Cali semble pour sa part pas mal apprécier la nourriture de l'Italie, lui qui s'est rempli la pense de délicieuses pâtes.
À la blague, Olivia Rochon à par ailleurs partagé dans les dernières heures des images de ses enfants dans différents voyages, souriants et heureux en train de faire mille et une activités, inscrivant avec humour:
«Je publié ceci au cas où ma fille veut dire à son thérapeute plus tard qu'elle a eu une enfance difficile»
On souhaite aux amoureux et à leurs deux beaux enfants de beaux moments sous le soleil d'Italie!
