Ludovick Bourgeois et toute sa petite famille s'éclatent sur les plages d'Italie, voyez les images

Ludovick Bourgeois, sa douce Olivia Rochon et leurs deux beaux enfants sont actuellement en voyage dans le sud de l'Italie et nous font rêver avec des images de leur périple en famille.

Le chanteur a effectivement déposé deux photos de leur visite des Pouilles, cette portion totalement en bas de la «botte», formant le talon de la presqu'île.