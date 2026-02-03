Louis-François Marcotte confirme la nouvelle que les fans attendaient

Début du contenu principal.
Louis-François Marcotte a annoncé une belle nouvelle au cours des dernières heures: le clan Marcotte-Paquin est devenue la famille d’accueil d’un petit chiot qui est absolument mignon!
Il a partagé la nouvelle dans une publication Instagram où on peut le voir en train de faire son épicerie avec Snoro qui est seulement âgé de 10 semaines et qui restera avec la famille pour les 12 à 18 prochains mois.
On peut dire que c’est vraiment une belle aventure qui commence pour la famille de Louis-François et de Patricia Paquin.
Voyez la publication de Louis-François juste ici:
Il y a 2 semaines, Louis-François avait d’ailleurs partagé une autre publication avec des chiots en mentionnant qu’il était en train d’y penser pour le projet de famille d’accueil…
On est persuadés que ce moment avec les chiots a beaucoup aidé Louis-François à prendre sa décision!
Voici la publication en question:
Ce n’est pas un hasard si on a vu Louis-François avec plusieurs chiots depuis les dernières semaines… Patricia animera le tout premier bal Mira, le 23 avril prochain!
Cette dernière en a fait l’annonce dans une vidéo partagée sur les réseaux sociaux où on peut la voir être entourée de chiens. Ce sont 6 chiens de l’organisme qui étaient présents avec elle au moment de l’annonce.
Découvrez l’adorable vidéo de Patricia avec les chiens:
Sachant que d’amener un chien Mira jusqu’à un bénéficiaire coûte 35 000$, le but du bal est de rassembler 500 invités pour amasser 550 000$ afin de former de nouveaux duos.
On espère vraiment que l’organisme va réussir à atteindre son objectif!
Vous aimerez aussi:
Consulter tous les contenus de Marie-Soleil Lajeunesse