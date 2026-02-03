Louis-François Marcotte confirme la nouvelle que les fans attendaient

Louis-François Marcotte a annoncé une belle nouvelle au cours des dernières heures: le clan Marcotte-Paquin est devenue la famille d’accueil d’un petit chiot qui est absolument mignon!

Il a partagé la nouvelle dans une publication Instagram où on peut le voir en train de faire son épicerie avec Snoro qui est seulement âgé de 10 semaines et qui restera avec la famille pour les 12 à 18 prochains mois.

On peut dire que c’est vraiment une belle aventure qui commence pour la famille de Louis-François et de Patricia Paquin.