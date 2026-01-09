Mésaventure sur le plateau de STAT: Julie Perreault vient en aide à Benjamin Gratton

Début du contenu principal.
Lors du plus récent épisode de STAT, Siméon, le personnage incarné par Benjamin Gratton, a dû relever plusieurs défis de jeu, notamment rester immobile pendant de longues heures pour représenter le coma dans lequel il se trouve.
Sa mère, Patricia Paquin, a toutefois dévoilé dans une publication sur les médias sociaux que ce n’était pas la partie la plus difficile qu’il a eu à vivre pendant le tournage, c'est plutôt une mésaventure avec une abeille.
Dans une publication partagée sur la page Facebook Le monde de Benjamin, sa maman raconte qu’alors qu’il attendait à l’extérieur pour tourner une scène dans la maison en flammes, une abeille s’est posée sur son bras.
Très calme, Benjamin a tenté d’avertir la réalisatrice Julie Perreault, mais l’abeille l’a finalement piqué. En larmes, le jeune acteur a pu compter sur le soutien de Julie Perreault, qui a aussitôt appelé sa maman en FaceTime pour le rassurer et le divertir.
Patricia Paquin précise que l’équipe présente sur le plateau a rapidement pris Benjamin en charge en appliquant de la glace sur la piqûre. Elle conclut d’ailleurs le tout avec une touche d’humour: «Comme quoi, à cet instant précis, le destin de Siméon était bien loin de ses pensées… alors qu’il se demandait surtout : mais quelle mouche m’a donc piqué?»
Dans un extrait diffusé sur les médias sociaux, le sort de Siméon semble plus inquiétant que jamais. On y voit Isabelle Granger (Geneviève Schmidt), en larmes, tenter de convaincre Marco (Anglesh Major) de tenter le tout pour le tout afin de sauver son fils.
«Mon fils, il est fort. Si je m’étais fiée aux spécialistes, il n’aurait même pas été capable d’aller à l’école. , il y est allé, il est capable de s’exprimer, il est capable de parler…»