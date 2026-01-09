Mésaventure sur le plateau de STAT: Julie Perreault vient en aide à Benjamin Gratton

Lors du plus récent épisode de STAT, Siméon, le personnage incarné par Benjamin Gratton, a dû relever plusieurs défis de jeu, notamment rester immobile pendant de longues heures pour représenter le coma dans lequel il se trouve.

Sa mère, Patricia Paquin, a toutefois dévoilé dans une publication sur les médias sociaux que ce n’était pas la partie la plus difficile qu’il a eu à vivre pendant le tournage, c'est plutôt une mésaventure avec une abeille.